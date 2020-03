Polizei Münster

POL-MS: Werkstatteinbrüche in Gremmendorf - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (01.03., 10 Uhr) auf Montag (02.03., 06:30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in zwei nebeneinanderliegende Handwerksbetriebe am Gustav-Stresemann-Weg.

Die unbekannten Täter brachen ein Fenster heraus und gelangten so in den Gebäudekomplex. Anschließend öffneten sie die Rolltore der Firmen und durchsuchten diese.

Die Täter entwendeten zahlreiche Werkzeugmaschinen der Marken "Makita", "Bosch" und "Metabo" im Wert von etwa 50.000 Euro. Die Einbrecher verluden diese in ein Firmenfahrzeug und flüchteten damit. Der Wagen wurde bereits am 2.3. gegen 11.30 Uhr an der Füstruper Straße in Greven ohne das Diebesgut aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

