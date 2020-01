FW-E: Jetzt geht´s um die Wurst, Fleischhof Rasting überreicht symbolischen Scheck über 5.000 Euro an die Jugendfeuerwehr Essen-Kupferdreh

Feuerwehr Essen

Jetzt geht´s um die Wurst, Fleischhof Rasting überreicht symbolischen Scheck über 5.000 Euro an die Jugendfeuerwehr Essen-Kupferdreh

Essen-Kupferdreh, Deilbachtal, 23.01.2020

Nicht alle, die einmal bei der Jugendfeuerwehr waren, bleiben ihr Leben lang dabei. Einige von ihnen bleiben der Feuerwehr aber ihr Leben lang verbunden. So auch Wolfgang Ehret, Geschäftsführer der Fleischhof Rasting GmbH. Er überreichte der Jugendfeuerwehrgruppe Essen-Kupferdreh heute einen fetten Scheck über 5.000 Euro. "Ich war selbst früher Mitglied einer Jugendfeuerwehr in Hessen und habe großen Spaß daran gehabt", erzählt er. "Noch heute habe ich Respekt vor dem, was die Feuerwehr leistet, auch mit der Jugendarbeit." Und so kam die Idee auf, der Jugendfeuerwehr finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen und den Leuten klar zu machen, was für eine tolle Arbeit geleistet wird. Es entstand die "Feuerwehr-Bratwurst", eine klassische Grillwurst. Die Verpackung ist versehen mit dem Feuerwehr-Logo und dem Hinweis, dass von jedem verkauften Paket 50 Cent in eine Sammelbüchse wandern. "Wir haben im letzten Jahr über 15.000 Pakete verkauft", berichtet Rasting, der den Erlös dann auf 10.000 Euro aufstockte. Die eine Hälfte bleibt in Essen, die andere Hälfte bekommt die Jugendfeuerwehr in Meckenheim, dem Stammsitz der Firma. In diesem Jahr gibt es übrigens eine Schinkenwurst zu ähnlichen Bedingungen. Man munkelt, sie sei genauso gut wie die Grillwurst. (MF)

