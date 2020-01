Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in offener Mulde eines Sattelzuges

Bild-Infos

Download

Essen-Karnap, Arenbergstraße, 15.01.2020, 18.18 Uhr (ots)

Gestern Abend ist die Feuerwehr nach Essen-Karnap gerufen worden. In der offenen Mulde eines fahrenden Sattelzuges war aus unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. Das Fahrzeug transportierte 25 Tonnen Hausmüll von Ibbenbüren zum Müllheizkraftwerk Essen-Karnap. Im hinteren Bereich des Aufliegers wurde kurz vor dem Ziel Feuerschein sichtbar. Der Fahrer reagierte richtig, fuhr auf das Gelände des Müllheizkraftwerkes direkt auf eine für solche Fälle vorgesehene Fläche und trennte die Zugmaschine vom Auflieger. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer mit Wasser und Schaum. Der Müll wird nach Abtrocknung dann später der Verbrennung zugeführt. (MF) Info: Mit solchen Sattelzügen (Schubboden-LKW) werden unterschiedliche Produkte (z.B. auch Holzpellets) transportiert. Ob die seitlich aufgebrachte Werbung mit dem Slogan "#WIR FEUERN DICH AN!" wirklich so gemeint war, blieb offen. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell