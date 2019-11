Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf-80-jährige Frau in Stralsund beraubt

Stralsund (ots)

Zwei bisher unbekannte Personen entrissen am 26.11.2019, gegen 19.15 Uhr in Stralsund, Graf-v.-Stauffenberg-Str. 5 einer 80-jährigen Dame deren Einkaufstasche. Beim Versuch die Tasche festzuhalten, fiel die Geschädigte zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Die Täter entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen des Raubes werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache zu melden.

