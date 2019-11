Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 12-jähriger Junge bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (ots)

Ein 12-jähriger Junge wollte heute um 15.00 Uhr den mehrspurigen Hansering in Greifswald überqueren. Dazu nutzte er jedoch nicht die Lichtzeichenanlage, sondern versuchte bei erhöhtem Verkehrsaufkommen auf die gegenüber liegende Straßenseite zu erreichen. Dabei wurde er durch einen Transporter Mercedes-Benz erfasst, der durch einen 47-jährigen Mann geführt wurde. Das Kinde musste mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur Behandlung in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht werden. Am Transporter entstand geringer Sachschaden.

Im Auftrag

Rüdiger Ochlast

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell