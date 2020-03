Polizei Münster

POL-MS: 57-jähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (2.3., 7.38 Uhr) wurde auf der Osthofstraße ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 57-Jährige war mit seinem E-Bike in Richtung Senden unterwegs und wollte nach links in die Straße Bredenbeck abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen achtete der Münsteraner nicht auf den rückwärtigen Verkehr, gab kein Handzeichen und scherte aus. Eine hinter dem Radfahrer fahrende 44-jährige Autofahrerin setzte gerade zum Überholen an und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie erfasste mit ihrem Mercedes den 57-Jährigen, der auf den Wagen aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Osthofstraße war für etwa 3,5 Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell