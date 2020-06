Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDIGNEN: Teningen - Marihuanafund nach Zwangsräumung

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in einer Wohnung in Teningen zu einer Zwangsräumung, bei welcher der Gerichtsvollzieher von der Polizei unterstützt wurde. Beim Betreten der Wohnung konnten 5 Marihuana-Pflanzen festgestellt werden. So gelangt der ehemalige Wohnungsinhaber nun noch zusätzlich zur Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

