Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Delbrück-Bentfeld (ots)

(mh) Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Krumme Brede in Delbrück-Bentfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter hatten sich am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr an einer Terrassentür zu schaffen gemacht und dort Beschädigungen hinterlassen. Allerdings flüchteten sie danach, ohne die Räume zu betreten, in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

