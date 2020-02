Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B64

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B64 in Delbrück haben sich am Montagmorgen zwei Autofahrer Verletzungen zugezogen. Die Bundesstraße war zwischen der Lippstädter Straße und der Boker Straße für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Der 37-jährige Fahrer eines VW Polos war gegen 07.25 Uhr in Richtung Rheda- Wiedenbrück unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er rund 500 Meter hinter der Kreuzung der B64 mit der Boker Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Polo herum, touchierte mit dem Heck die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam schließlich in Fahrtrichtung Paderborn zum Stehen. Der 37-Jährige wurde schwerverletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Fords musste ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

