Polizei Paderborn

POL-PB: Die Polizei verzeichnet 49 Einsätze rund um das Sturmtief Sabine

Kreis Paderborn (ots)

Für die Kreispolizeibehörde Paderborn war die Lage rund um das Sturmtief Sabine mit 49 Einsätzen überschaubar. Überwiegend ging es um Straßensperrungen und Gefahrenstellen durch querliegende Bäume oder umgestürzte Gegenstände. Allerdings wurde auch ein Jugendlicher durch einen Ast schwerverletzt.

Der 16-Jährige war am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr am Adenauerring in Paderborn-Schloß Neuhaus von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen worden. Er wurde per Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Rolandsweg in Paderborn stürzte ein Baum ebenfalls am Nachmittag auf einen abgestellten Fiat Lupo. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Am späten Sonntagabend kollidierte in Lichtenau-Husen ein Autofahrer mit einem auf der Fahrbahn liegenden Baum. Der Fahrer blieb unverletzt.

Im Laufe des Sonntagabends mussten aufgrund umgestürzter Bäume im gesamten Kreisgebiet immer mehr Straßen gesperrt werden. Da die Aufräumarbeiten noch andauern beziehungsweise aufgrund der Wetterlage gerade erst beginnen, bleiben die Sperrungen bis weit in den Montag hinein bestehen. Betroffen sind die K23 zwischen Blankenrode und Hardehausen, die Kreuzricke in Borchen, die L754 zwischen Haaren und Büren, die L956 zwischen Bad Wünnenberg und Bleiwäsche, die L763 zwischen Kleinenberg und Willebadessen, die K26 zwischen Lichtenau und Willebadessen, der komplette Haarener Wald mit sämtlichen Zuwegungen, die K69 zwischen Blankenrode und Meerhof, die K50 bei Steinhausen, die K21 zwischen Wewelsburg und Niederntudorf sowie die L828 zwischen Neuenheerse und Buke.

Gegen 22.35 Uhr musste am Sonntagabend zudem die B68 zwischen Kleinenberg und Lichtenau für rund eine Stunde gesperrt werden, da auch hier ein Baum quer auf der Fahrbahn lag.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell