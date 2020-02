Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Pennymarkt in Bad Wünnenberg in der Nacht zu Samstag

33181 Bad Wünnenberg (ots)

33181 Bad Wünnenberg, Zinsdorfer Weg Samstag, 08.02.2020, 00:17 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Samstag an die Gebäuderückseite des Penny-Marktes. Dort kletterte man auf das Dach des Marktes und deckte einige Dachpfannen ab, die am Gebäude abgelegt wurden. Anschließend wurde in die Zwischendecke des Marktes eingestiegen und beim weiteren Vorgehen der Alarm ausgelöst. Daraufhin verließen die Täter die Täter den Tatort ohne Beute.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum am Tatort und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell