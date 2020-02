Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter E-Bikefahrerin in Delbrück am Samstagmittag

33129 Delbrück (ots)

33129 Delbrück, Lipplinger Straße/Buschweg Samstag, 08.02.2020, 13:36 Uhr

Eine 57jährige E-Bikefahrerin befuhr den kombinierten Geh- und Radweg der Lipplinger Straße in Fahrtrichtung Steinhorst. An der Einmündung Buschweg kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 67jährigen, die aus dem Buschweg nach rechts auf die Lipplinger Straße in Richtung Delbrück abbog. Die 57jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

