Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin in Marienloh am Samstagmittag

33104 Paderborn (ots)

33104 Marienloh, Detmolder Straße Samstag, 08.02.2020, 13:03 Uhr

Eine 58jährige Frau befuhr mit ihrem Mo-Fa Roller die Detmolder Straße in Marienloh, in Fahrtrichtung Paderborn. In Höhe der Haus Nr. 412 wurde sie von einer 82jährigen mit ihrem Pkw überholt. Dabei stieß der Pkw gegen den Außenspiegel der Rollerfahrerin, woraufhin diese mit dem Roller stürzte und sich schwere Verletzungen zu zog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

