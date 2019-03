Polizei Mettmann

POL-ME: Auseinandersetzung am Immigrather Platz: 52-Jähriger schwer verletzt - Langenfeld - 1903102

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17. März 2019) wurde ein 52 Jahre alter Mann vor einer Lokalität am Immigrather Platz schwer verletzt aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei inzwischen davon aus, dass es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Die nun ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2:15 Uhr wurde die Polizei über die Kreisleitstelle der Feuerwehr über ein Körperverletzungsdelikt an der Solinger Straße informiert. Ein unbekannter Anrufer hatte gemeldet, vor einer Lokalität am Immigrather Platz liege ein schwer verletzter Mann. Als die Polizeibeamten wenig später an Ort und Stelle erschienen, wurde der Mann bereits von Rettungskräften erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er mit schweren Gesichtsverletzungen stationär aufgenommen wurde.

Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, welche berichteten, der Mann sei gestürzt. Später erhielten die Beamten jedoch den anonymen Hinweis, er sei zusammengeschlagen worden. Dies passte auch zu den von den Rettungskräften geschilderten Gesichtsverletzungen, welche durch Schläge verursacht sein mussten und nicht zu einem Sturz passten.

Der 52-jährige Langenfelder selbst konnte an dem Abend aufgrund seines Zustands noch nicht befragt werden, da er das Bewusstsein verloren hatte. Weitere Hinweise auf den oder die Angreifer oder den Hintergründen liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise. Diese können bei der Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 abgegeben werden.

