POL-EL: Lingen - 10 Jahre Motorradfahrerstammtisch

Lingen (ots)

Mit einer großen Jubiläumsveranstaltung wird am kommenden Sonntag das zehnjährige Bestehen des Motorradfahrerstammtisches in Lingen gefeiert. Die Veranstalter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen haben ein umfangreiches Programm entwickelt und hoffen auf zahlreiche Besucher. Zwischen 10 und 18 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 98 in Lingen zu unterschiedlichsten Motorradthemen informieren, Praxisangebote selbst ausprobieren oder bei guter Verpflegung angeregte Gespräche führen. Neben aktuellsten Motorrädern und entsprechendem Zubehör, werden deutsche sowie niederländische Polizeimotorräder und ein Rettungswagen vorgestellt. Die Besucher erhalten auf Wunsch Infos zu Geschwindigkeitsmessungen, zur allgemeinen Verkehrssicherheit, zur Unfallanalyse oder testen ihr Können auf einem Fahrsimulator. Hinzu kommen Infostände der zahlreichen teilnehmenden Polizeibehörden und der sonstigen teilnehmenden Firmen und Institutionen. Der Eintritt ist kostenlos.

