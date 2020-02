Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl und versuchter Diebstahl eines Pkw in Elsen von Freitag auf Samstag

33106 Paderborn (ots)

33106 Paderborn Elsen, Heckhofweg und Bühlenholz

Am Samstagmorgen, 08.02.2020, 09:40 Uhr stellte ein Geschädigter im Heckhofweg fest, dass der am Freitagabend vor der Garage auf dem Grundstück abgestellte Pkw Porsche Cayenne in der Farbe schwarz entwendet worden war. Hinweise auf die Täter oder Spuren waren nicht vorhanden.

Unweit dieses Tatortes stellte gegen 11:00 Uhr ein weiterer Geschädigter in der Straße Bühlenholz fest, dass versucht worden war, den auf dem Grundstück abgestellten Pkw Porsche 911 zu entwenden. Die Täter hatten versucht, den Pkw kurzzuschließen und zu diesem Zweck einen Sicherungskasten und die Kabel auseinandergenommen. Vermutlich haben sich die Täter längere Zeit an diesem Fahrzeug zu schaffen gemacht und könnten beobachtet worden sein. Es gelang ihnen aber nicht, das Fahrzeug zu entwenden.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum am Tatort und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell