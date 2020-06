Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfall - Motorradfahrer springt rechtzeitig ab

Freiburg (ots)

Noch rechtzeitig in Sicherheit brachte sich am Mittwoch, 24.06.2020, ein Motorradfahrer in WT-Waldshut beim Grenzübergang, als er von einem rückwärtsfahrenden Sattelzugfahrer übersehen worden war. Gegen 12:45 Uhr war dem 46 Jahre alten Lkw-Fahrer an der Ampel zur B 34 aufgefallen, dass er falsch gefahren war. Er setzte zurück und bemerkte dabei nicht den direkt dahinterstehenden 53 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner Triumph. Dieser sprang sofort ab, seine Maschine wurde vom Auflieger überrollt. Obwohl der Lkw-Fahrer vom Motorradfahrer angesprochen wurde, fuhr dieser vorwärts an und überfuhr das Motorrad ein zweites Mal. Durch den Absprung verletzte sich der Motorradfahrer leicht an Knie. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

