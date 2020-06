Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Walchum (ots)

Gestern kam es gegen 19:30 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Walchum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin sowie die 17-jährige Beifahrerin befuhren die Süd-Nord-Straße aus Sustrum-Moor kommend in Richtung Hasselbrocker-Straße. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der Pkw kam anschließend rechts neben der Straße in einer Böschung zum Stehen. Dabei wurde die 21-jährige Fahrerin leicht und die 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell