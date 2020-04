Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall am Lehnscheid

Finnentrop (ots)

Am Samstag (11. April) hat sich um 14:43 Uhr auf der L 687 ein Motorradunfall ereignet. Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Rönkhausen. Im Kurvenverlauf kam der Leichtkraftfahrer vermutlich, aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Polizeileitstelle / FLD

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell