Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Haus mit Farbbeuteln beworfen und Auto zerkratzt 11.01.2020 - 12.01.2020

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Farbbeutel gegen ein Anwesen in der Straße "In der Stelle" geworfen und ein vor dem Haus stehendes Auto an der Fahrerseite sowie auf der Motorhaube zerkratzt. Zudem wurden die beiden linken Reifen zerstochen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

