Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Alkoholisierter Mofafahrer 12.01.2020

Konstanz (ots)

Beamten der Bundespolizei kontrollierten einen Mofafahrer, der Sonntagnacht gegen 03.00 Uhr ohne Helm auf der Klostergasse unterwegs war. Hierbei stellten die Polizisten bei dem 48-jährigen Mann Atemalkohol fest. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, informierten sie das Polizeirevier Singen. Der 48-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt, da am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 befestigt war. Ermittlungen hierzu dauern noch an.

