Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Nach Verkehrsgefährdung Zeugen gesucht

Gevelsberg (ots)

Am 05.09. gegen 18:30 Uhr kam es auf der Mittelstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. 5 männliche Jugendliche oder Heranwachsende, zwei davon ausgestattet mit Baseball- oder Hockeyschlägern, hielten sich ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn auf und behinderten den Fahrzeugverkehr. Drei von ihnen legten sich sogar auf die Straße und hielten so eine 58-jährige Gevelsbergerin in ihrem grauen Pkw Dacia an. Die anderen beiden schlugen auf Motorhaube und Kofferraum des gestoppten Pkw und verursachten hierdurch einen Sachschaden. Die Geschädigte lenkte ihren Pkw vorsichtig um die am Boden liegenden Personen herum, um weiterfahren zu können. Die Polizei sucht nach Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die fünf jungen Männer geben können. Bitte wenden Sie sich an das Verkehrskommissariat unter 02335-9166-8310.

