Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Würmersheim, K 3722 - Aufeinander geschoben

Würmersheim (ots)

Am Donnerstagmittag waren gleich vier Fahrzeuge in einen Auffahrunfall auf der K 3722 am Ortseingang von Würmersheim verwickelt. Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand; es blieb beim Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte. Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer ist hierbei gegen 13:30 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt anhaltenden Polo geprallt. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen auf zwei weitere, vor ihm stehende Autos geschoben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

