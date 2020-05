Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gegen Mauer gefahren

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unglücksfall kam es am Freitagmorgen gegen 11 Uhr auf der Rotenbachtalstraße. Ein Rentner fuhr mit seinem VW von Gernsbach her kommend im Verlauf einer leichten Linkskurve nach rechts gegen eine Stützmauer. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Arbeiten am Unglücksort ist die Rotenbachtalstraße zwischen Einmündung Zähringer-/Rotenbachtalstraße und den Sportanlagen in Richtung Gernsbach noch voraussichtlich bis gegen 16 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

