Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens zur Tataufklärung des Einbruchs in den Schulkiosk in Vinningen

Vinningen (ots)

Der Einbruch in den Schulkiosk der Grund- und Realschule Plus in Vinningen, der über das Wochenende vom 26. Bis 28.10. verübt worden war, ist aufgeklärt. Zur Erinnerung: Das Kioskfenster war aufgehebelt worden und die Täter entwendeten mehrere Pakete Schokoriegel, circa 30 Pakete Würstchen und mehrere Kartons mit Kaba. Außerdem verzehrten sie offensichtlich Würstchen vor Ort, da 2 benutzte Teller mit Ketchup-Resten zurückgelassen worden waren. Nach umfangreichen Ermittlungen des hiesigen K/5 konnten über die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden. Bei deren Umsetzung wurden bei den drei Tatverdächtigen Jugendlichen/Heranwachsenden aus dem Landkreis umfassende Beweismittel sichergestellt. Geständnisse liegen vor.

