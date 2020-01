Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mehrere Mülleimer in Brand

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen gerieten bei einem Anwesen in der Karlsruher Weststadt mehrere Mülleimer in Brand. Glücklicherweise kam es zu keinem größeren Schaden.

Gegen 01:30 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass vor einem Anwesen in der Sophienstraße insgesamt vier Mülltonnen in Flammen stehen. Daraufhin rückte sofort ein Fahrzeug der Feuerwehr aus. Die eingesetzten Kräfte konnten das Feuer löschen, noch bevor es Schäden am angrenzenden Anwesen anrichten konnte. Die vier Mülleimer hingegen wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Was genau die Ursache für das Feuer war ist bislang unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

