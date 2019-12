Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfalldienst Hannover sucht nach Zwischenfall während einer Einsatzfahrt Zeugen

Hannover (ots)

Die Besatzung eines Streifenwagens ist am Dienstagabend, 10.12.2019, während einer Einsatzfahrt am Friedrichswall (Mitte) vor einem Linienbus abgebogen. Bei einer Vollbremsung sind zwei Frauen (29 und 48) in dem Bus gestürzt und leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 47 Jahre alte Busfahrerin gegen 17:55 Uhr mit der Linie 120 auf dem Friedrichswall in Richtung Aegidientorplatz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 31 Jahre alter Polizeibeamter mit seiner 27-jährigen Kollegin in einem Streifenwagen (VW Passat) mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn rechts an dem MAN Bus vorbei, um unmittelbar danach nach links in die Karmarschstraße abzubiegen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete die Busfahrerin eine Vollbremsung ein. Dadurch stürzten die beiden Frauen in dem Bus und erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Grund der Einsatzfahrt des Streifenwagens war ein Überfallalarm in der Innenstadt gewesen.

Nun sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell