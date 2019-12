Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Tötungsdelikt in der List - Tatverdächtige festgenommen

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Nachtrag: Tötungsdelikt in der List - Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei hat zwei Männer (24, 31) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, am Sonntag, 29.09.2019, einen 43 Jahre alten Mann tödlich verletzt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover sitzen sie in Untersuchungshaft.

Intensive Ermittlungsarbeit hatte die Kriminalpolizei auf die Spur der beiden Tatverdächtigen gebracht. Die Beamten gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich die beiden Männer und das 43-jährige Opfer kannten. Am Abend des 29.09.2019 trafen die drei an der Gorch-Fock-Straße aufeinander. Im Laufe einer Auseinandersetzung wurde der 43-Jährige durch einen Schuss lebensgefährlich am Bein verletzt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Die Polizei Hannover hat in der Folge die Mordkommission (Moko) Gorch-Fock eingerichtet. Umfangreiche Ermittlungen, darunter auch die Vernehmung diverser Zeugen, führten schließlich zu den beiden Tatverdächtigen und dem Fluchtwagen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurden sie mit richterlichem Beschluss festgenommen und ihre Wohnungen nach weiterem Beweismaterial durchsucht.

Gegen die beiden Männer wurde je ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. /ahm, has

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4418605 (30.10.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4390211 (01.10.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4388810 (30.09.2019)

