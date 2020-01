Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 51-jähriger Arbeiter nach Sturz von Hallendach im Krankenhaus verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet stürzten am Donnerstagnachmittag zwei 50 und 51 Jahre alte Arbeiter von einem Hallendach mehrere Meter in die Tiefe. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Am Donnerstagabend verstarb der 51-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen des Sturzes.

