Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - 22-jährige Frau verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 22-jährige Renault-Fahrerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 292 zu. Kurz vor 12.00 Uhr fuhr die junge Fahrerin mit ihrem Twingo von Östringen kommend in Richtung Mingolsheim. Aus bislang unbekannten Gründen gerät sie mit ihrem Fahrzeug in den Grünstreifen. In der Folge überschlägt sich der Twingo und bleibt letztendlich auf dem Dach liegen. Durch den Rettungsdienst wird die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

