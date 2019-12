Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr im Tagesverlauf

Dinslaken (ots)

Am Montag den 16.12.2019 wurde die Feuerwehr zu mehreren unterschiedlichen Einsätzen alarmiert. Im Tagesverlauf rückte die Feuerwehr zu insgesamt fünf Einsätzen aus. Unter anderem wurde die Einheit Hauptwache sowie ein Einsatzmittel der Einheit Stadtmitte um 18:17 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus auf der Bismarckstr. alarmiert. Grund für die Auslösung des Heimrauchmelders war eine Rauchentwicklung in der Küche durch angebranntes Essen auf dem Herd. Seitens der Feuerwehr wurde die Wohnung kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Der Einsatz konnte gegen 18:30 Uhr beendet werden.

