Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Nikolaus- und Weihnachtsfeier beim Feuerwehrnachwuchs

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 05.12.2019 besuchte der Nikolaus die Kinderfeuerwehr in Dinslaken. In Anwesenheit des stellvertretenden Bürgermeisters Herrn Eyüp Yildiz, der Führungskräfte der Feuerwehr Dinslaken und den Eltern, wurde ein gemütlicher Abend verbracht. Abgerundet wurde das besinnliche Beisammensein durch das Vorlesen von Weihnachtsgeschichten. Zwei Kinderfeuerwehrmitglieder untermalten mit ihren Instrumenten die weihnachtliche Stimmung. Ein zum Teil durch die Eltern vielfältig zusammengetragenes Buffet, sorgte für das leibliche Wohl.

Fünf Tage später feierte die Jugendfeuerwehr Dinslaken ihre diesjährige Weihnachtsfeier. Jugendwart Patrick Stepper begrüßte die jugendlichen Wehrleute und ihre Eltern, die Feuerwehr Führungskräfte und weitere Helfer. Die beiden gewählten Schriftwarte trugen den Jahresbericht vor. Untermalt wurde die Feierlichkeit durch Projektionen von Bildern aus dem aktuellen Jahr. Darunter waren zum Beispiel Fotos der abwechslungsreichen Aktivitäten, wie der durchgeführte 24 Stunden Dienst, der Ausflug ins Phantasialand, der Bundeswettbewerb in Xanten und der Jahresabschlussübungen. Am Abend wurden 19 Jugendliche zur bestandenen Jugendflamme "Stufe 2" geehrt. Verabschiedet in den aktiven Dienst der Feuerwehr Dinslaken wurden drei Mitglieder. Auch bei dieser Veranstaltung konnte dank des Engagements der Eltern und der ehrenamtlichen Helfer ein reichhaltiges Buffet angeboten werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Christoph Jonkmanns

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: christoph.jonkmanns@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell