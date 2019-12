Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feueralarm in Schule

Dinslaken (ots)

Am heutigen Montagmorgen wurde die Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken zur Ernst-Barlach-Gesamtschule alarmiert. Die schulinterne Brandmeldeanlage hatte einen Brand in einem Unterrichtsraum gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule vorbildlich geräumt und in dem betroffenen Lehrsaal konnte kein Brandgeschehen festgestellt werden. Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt worden war konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

