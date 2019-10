Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Holzschuppen bei Grundschule geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Ein Holzschuppen bei der Grundschule in Klettgau-Grießen ging am Freitag, 04.10.2019, in Flammen auf. Kurz vor 17:00 Uhr war das Feuer bemerkt worden und konnte von der anrückenden Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der erst kürzlich erstellten Schuppen wurde allerdings nahezu zerstört, der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Neben der Feuerwehr waren auch das DRK mit dem Rettungsdienst samt Notarzt und der Ortsverband im Einsatz. Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

