Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfallflucht - blauer Skoda beschädigt geparkten VW - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines hellblauen Skoda Fabia hat am Sonntag, 06.10.2019, in Klettgau-Erzingen einen auf einem Parkplatz bei einer Kirche abgestellten VW Golf beschädigt und ist geflüchtet. Gegen 11:40 Uhr war der Verkehrsunfall in der Clissoner Straße beobachtet worden. Der Skoda-Fahrer, ein älterer Mann mit grauen Haaren, hatte den geparkten VW Golf touchiert und war anschließend ausgestiegen. Allerdings setzte er dann seine Fahrt fort. Leider konnte nur ein Teil des Kennzeichens vom flüchtigen Fahrzeug abgelesen werden, weshalb die Polizei weitere Zeugen sucht. Wer den Unfall auch beobachtet hat und/oder Hinweise zu dem Skoda geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-531 zu melden. Der Schaden am Golf liegt bei rund 1500 Euro.

