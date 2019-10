Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall an Bergseekreuzung endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.10.2019, endete ein Verkehrsunfall an der Bergseekreuzung in Bad Säckingen für alle Beteiligten glimpflich. Eine 76-jährige Frau musste zwar von einem Notarzt behandelt werden, blieb aber unverletzt wie alle anderen Insassen. Gegen 16:40 Uhr hatte die Frau die Vorfahrt eines auf der B 34 fahrenden 33 Jahre alten BMW-Fahrers missachtet. Die Autos stießen zusammen, wobei der Ford der Frau noch gegen einen Poller prallte. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 20000 Euro.

