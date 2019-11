Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei kurze Einsätze am Mittag für die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Gegen Mittag muss die Feuerwehr Dinslaken zweimal kurz hintereinander ausrücken. Der Anfang machte gegen 13.00 Uhr ein Einsatz mit einem ausgelösten Heimrauchmelder auf der Hans-Böckler-Straße. Hier konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte der Hauptwache schnell Entwarnung gegeben werden. Bis auf das Quittieren des ausgelösten Rauchwarnmelders wurde die Feuerwehr nicht tätig, so dass dieser Einsatz dann auch bereits nach ca. 25 Minuten beendet war. Zum zweiten Einsatz um 14.00 Uhr rückten die Feuerwehreinheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld sowie ein Rettungswagen aus. Bei diesem Einsatz hatte die Brandmeldeanlage in einem Betrieb auf der Hünxer Straße ausgelöst. In dem betroffenen Bereich wurde durch die Feuerwehr ein leichter Brandgeruch wahrgenommen. Der Brandgeruch konnte einem elektrischen Geräte zugeordnet werden. Da aber zum Glück kein Brand vorlag, mussten keine Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr eingeleitet werden. Es reichte aus die Fenster weit zu öffnen, damit der Geruch rausziehen konnte. Dieser Einsatz war nach 30 Minuten beendet. Auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes konnten bis jetzt schon in 13 Fällen Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen helfen.

