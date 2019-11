Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Rauchentwicklung und Gasaustritt führen zu Einsätzen für die Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Die Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Averbruch hat heute zum ersten Einsatz des Tages für die Feuerwehr gesorgt. Der Rauchmelder in der Wohnung hatte den anwesenden Mieter jedoch auf den entstehenden Brand aufmerksam gemacht, so dass dieser die Gefahr noch rechtzeitig selber löschen konnte. Die Feuerwehr unterstützte lediglich noch bei der Belüftung der Wohnung.

Am frühen Nachmittag wurde die Wehr dann zu einem Zweifamilienhaus im Stadtteil Bruch gerufen. Hier hatte einer der Anwohner im Treppenraum einen deutlichen Gasgeruch festgestellt. Die Feuerwehr kontrollierte das Haus unter Einsatz von schwerem Atemschutz und konnte einen Defekt an einem mobilen Gasofen feststellen. Nach einer ausgiebigen Belüftung des Hauses durch die Feuerwehr konnten die Anwohner wieder zurück in Ihre Wohnungen. Nur einer der Anwohner hatte sich einige Zeit in der betroffenen Umgebung aufgehalten und wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Jan van Kamp

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: jan.vankamp@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell