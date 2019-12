Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Rauchentwicklung durch defekten Nachtspeicherofen

Am Sonntag Abend kam es in einem Wohnhaus in Hiesfeld zu einer leichten Rauchentwicklung. Vermutlich lag die Ursache hierfür in einem technischen Defekt an einem Nachtspeicherofen. Die Mieterin des Gebäudes hatte bei Eintreffen der Feuerwehr das Gerät schon von der Stromversorgung getrennt, die Fenster geöffnet und das Gebäude mit Ihrer Tochter verlassen. Da aus dem Ofen weiterhin leicht Rauch austrat, gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz in das Gebäude vor und brachten den defekten Heizkörper ins Freie. Nach reichlicher Lüftung konnten die erschrockenen Mieter wieder zurück in ihr Haus.

