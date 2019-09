Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1251) Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (04.09.2019) zündete ein bislang noch unbekannter Täter mehrere Mülltonnen in Nürnberg Gostenhof an. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03:30 Uhr teilte ein Anrufer mit, dass in einem Hinterhof in der Leonhardstraße eine Mülltonne brennt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Gegen 05:00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale eine weitere Mitteilung über zwei brennende Mülltonnen in der Petzoltstraße. Auch hier bekam die Feuerwehr die Brände schnell unter Kontrolle. In beiden Fällen wurde niemand verletzt, Gebäude blieben unbeschädigt. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/ 2112-3333.

Janine Mendel/sg

