Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Tatverdächtige nach Einbrüchen vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein schneller Ermittlungserfolg gelang Polizeibeamten am Dienstag, nachdem ein Verantwortlicher des Jugendclubs in der Delawarestraße in Karlsruhe einen Einbruch in die dortigen Räumlichkeiten gemeldet hatte. Vor Ort konnten die gegen 13:45 Uhr eingetroffene Polizeibeamte einen offenstehenden Transporter feststellen, an dem sich drei Personen aufhielten und die beim Erkennen der Beamten sofort zu Fuß flüchteten. In dem Transporter befand sich ein verschlossener Tresor, bei dem bereits mittels verschiedener Werkzeuge versucht worden war, diesen gewaltsam zu öffnen. Ein elektrisches Werkzeug wurde mit einem Stromkabel betrieben, welches aus den Räumen des Jugendclubs stammte, in die zuvor gewaltsam eingedrungen worden war. Neben den Werkzeugen wurden im Transporter auch eine größere Menge Tabakwaren, festgestellt, die nach den derzeitigen Erkenntnissen aus einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft im Bärenweg am Wochenende stammen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 16-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Die Ermittlungen, insbesondere zum dritten Tatverdächtigen der flüchtig ging, dauern derzeit noch an.

