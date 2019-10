Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Raub eines Fanschals - Opfer leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntagmittag, 20.10.2019, gegen 12:00 Uhr, hat ein unbekannter Mann einem 22-jährigen Osnabrück-Fan an der Beuermannstraße (Calenberger Neustadt) einen Fanschal geraubt und ihn dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann an der Beuermannstraße geparkt und war anschließend zu Fuß auf dem Weg zum Stadion. Dabei traf er nach wenigen Metern auf mehrere Anhänger von Hannover 96.

Aus der Gruppe kamen zwei Männer auf ihn zu und einer forderte lautstark seinen um den Hals getragenen Fanschal (VfL Osnabrück). Noch bevor der 22-Jährige reagieren konnte, packte der Unbekannte seinen Schal und zog kräftig an diesem. Das Opfer fiel dabei zu Boden und wurde dort von dem Angreifer mit Tritten traktiert.

Anschließend flüchtete der Räuber mit dem Schal in Richtung Schützenplatz. Der 22-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen am Hals und am Rücken.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von kräftiger Erscheinung. Er hat sehr kurze, blonde Haare und war komplett schwarz gekleidet.

Sein Begleiter ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt, mit etwa 1,80 Metern größer und etwas schlanker als der Räuber. Auch er war schwarz gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 0511 109-3920 entgegen. /pu, now

Polizeidirektion Hannover

Andre Puiu

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

