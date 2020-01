Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Zwei Arbeiter bei Dacharbeiten abgestürzt

Philippsburg (ots)

Zwei Arbeiter sind am Donnerstag gegen 15.00 Uhr auf einem Firmengelände der Goodyearstraße bei Dacharbeiten mehrere Meter tief in eine Halle abgestürzt und schwer verletzt worden. Sie kamen unter Einsatz von zwei Rettungshubschraubern in Kliniken und schweben beide in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die beiden Arbeiter eine Lichtkuppel einsetzen und stürzten dabei zu Boden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls führt die Kriminalpolizei. Vertreter der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft wurden hinzugezogen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell