Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein und zu schnell

Hauenstein (ots)

In der Nacht zum 11.07.2020 befuhr ein 20-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz mit einem Motorroller, die Bahnhofstraße in Hauenstein. Beim Versuch den 20-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte dieser den Motorroller und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Als der Fahrzeugführer gestellt wurde, stellte sich heraus, dass der Motorroller erheblich schneller fährt als zugelassen. Der 20-Jährige besitzt außerdem keine Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrollers. Gegen den Fahrzeugführer und den Halter wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

