POL-BOR: Velen/Ramsdorf - Gokart entwendet

Diebe haben am Samstagabend ein Gokart der Marke "Berg" in Ramsdorf entwendet. Das Fahrzeug stand gegen 23.00 Uhr nur wenige Minuten auf einem Spielplatz am Oedingkamp unbeaufsichtigt. An dem roten Fahrzeug befindet sich ein "Kennzeichen" mit der Aufschrift "Carlos". Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

