Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer weicht aus und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 69-jähriger Radfahrer aus Bocholt am Montag zugezogen. Er war gegen 08.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Bömkesweg unterwegs und wollte nach links auf den Radweg der Alfred-Flender Straße einbiegen. Dabei bemerkte der Bocholter einen 42-jährigen Radfahrer aus Rees zu spät. Der Bocholter bremste stark und kam auf regennasser Straße zu Fall. Der Reeser war auf der Alfred-Flender-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad des Bocholters entstand leichter Sachschaden.

