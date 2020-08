Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Spenden entwendet

Rhede (ots)

Aus einer Spendenbox haben Unbekannte am Wochenende in Rhede-Krechting Bargeld gestohlen. Die Tat spielte sich in der Nacht zum Montag am Kempkesweg ab, wo die zur Spendenbox umfunktionierte Milchkanne im Außenbereich aufgestellt worden war. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell