Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Kradfahrer muss bremsen und stürzt

Velen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Velen-Ramsdorf gestürzt. Der 57-jährige Borkener befand sich gegen 19.25 Uhr mit seinem Fahrzeug im Kreisverkehr Borkener Straße Zum Lünsberg, als ein 43-jähriger Telgter mit seinem Wagen von der Straße Zum Lünsberg aus in den Kreisverkehr einfuhr. Der Motorradfahrer bremste stark ab und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

