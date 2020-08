Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Alkohol getrunken und Cannabis konsumiert

Südlohn (ots)

Doppelt berauscht hat ein Autofahrer am Samstag in Südlohn-Oeding hinter dem Steuer eines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den Mann am Abend kontrolliert, als er die B70 befuhr. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,41 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Darüber hinaus schlug ein Drogentest positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem 40-Jährigen eine Blutprobe, um den Konsum von Drogen exakt nachweisen zu können.

