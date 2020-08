Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zwei Verletzte bei Kollision

Isselburg (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Freitag in Isselburg gekommen ist. Ein 18-Jähriger wollte gegen 21.00 Uhr mit seinem Wagen von der Millinger Straße nach links in die Bocholter Straße abbiegen. Dabei stieß der Reeser mit dem Fahrzeug einer Bocholterin zusammen: Die 60-Jährige hatte die bevorrechtigte Bocholter Straße in Richtung Heelden befahren. Sie erlitt leichte Verletzungen; ebenso ein 19-jähriger Isselburger, der im Wagen des 18-Jährigen gesessen hatte.

